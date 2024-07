Rekorde sind doch immer spannend, nicht? Gerade in der Leichtathletik gibt es beeindruckende Leistungen, die niemand so schnell übertrifft. SRF Kids hat sich am «UBS Kids Cup» bei den jungen Athletinnen und Athleten zum Thema Rekorde umgehört. Und versucht, einige kuriose Rekorde zu brechen..

SRF Kids am UBS Kids Cup

Wer ist der schnellste Mann der Welt? Es ist der Jamaikaner Usain Bolt. Er rannte im Jahr 2009 die 100 Meter Strecke in 9,58 Sekunden. Nichts Neues für die Kinder beim «UBS Kids Cup», dem grössten Leichtathletik-Event der Schweiz. Wir waren in Luzern zu Besuch und haben uns zum Thema Rekorde vor Ort umgehört.

Was ist der «UBS Kids Cup»? Box aufklappen Box zuklappen Der «UBS Kids Cup» ist ein Leichtathletik-Anlass, der in der ganzen Schweiz an verschiedenen Orten stattfindet. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 15 Jahren messen sich im Dreikampf. Dieser besteht aus den Disziplinen 60-​m-Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Seit dem ersten «Kids Cup» im Jahr 2011 sind mehr als eine Million Kinder gestartet! So läuft der Wettbewerb an: Zuerst nimmst du an einem Regionalwettbewerb bei dir in der Nähe teil. Anschliessend beginnen Kantonalfinals. Falls du dort weiterkommst, kannst du am grossen Schweizer Final am 7. September 2024 im Letzigrund Stadion in Zürich antreten.

Zusammen mit uns war auch SRF Kids Kinderreporterin Kai (9) unterwegs. Sie denkt direkt global, wenn sie das Wort Rekorde hört.

Wenn ich an das Wort Rekorde denke, dann denke ich automatisch an Weltmeister.

Aber nicht nur Weltmeister brechen Rekorde. Kai selbst hat in der Schule beim Weitsprung 3,8 Meter gemacht. Das ist der Rekord in ihrer Klasse!

Kai stellt den jungen Sportlerinnen und Sportlern in Luzern am «UBS Kids Cup» genau diese Frage. Ein Junge hat direkt einen Einfall zum Thema Rekorde:

Ich denke als Erstes an das Guinness Buch der Rekorde.

Und er führt aus: «Da stehen Dinge wie zum Beispiel: Wer kann die meisten Spiessli in seinem Bart tragen?»

Ein ziemlich kurioser Rekord, findest du nicht? Von denen gibt es aber ganz viele auf der Welt. Sie sind teilweise sehr lustig. Zum Beispiel gibt es einen Rekord im Salzstangen futtern: 20 Salzstangen in einer Minute ist der absolute Weltrekord! Klingt einfach für dich? Ist es aber nicht, weil man jede Stange fertig essen muss bis man die nächste in den Mund schieben darf.

Diese Herausforderung kommt Kai natürlich sehr gelegen. Sie hat einen Versuch gestartet:

Naja, ist eben doch nicht so einfach wie man vielleicht denken mag...aber das entmutigt Kai nicht. Sie wagt sich noch an eine andere Challenge. Und zwar gibt es auch einen Rekord im WC-Rollen stapeln. Der liegt bei zehn Rollen in fünf Sekunden! Man darf aber nur eine Hand benutzen, um sie zu stapeln. Wie schlägt sich bei dieser Herausforderung unsere Kinderreporterin?

Auch hier war Kai überrascht, wie schwierig die Aufgabe war. Es ist also auch bei lustigen Rekorden nicht so einfach, diese zu übertreffen. Egal, wie fit und sportlich man ist. Man kommt auch langsam zum Rekord. Was denkst du, welches ist das langsamste Tier der Welt? Finde es im Quiz heraus:

Am «UBS Kids Cup» haben wir uns nicht nur an Rekorde herangetastet. Bei uns am SRF Kids-Stand konnten Kinder fleissig Würfeln und Preise gewinnen. Oder auch ein tolles Erinnerungsfoto schiessen.

Bilder vom UBS Kids Cup in Luzern

1 / 12 Legende: Sind sie die zukünftigen Rekordbrecherinnen? SRF 2 / 12 Legende: Auch die schnellsten Athletinnen und Athleten brauchen eine Pause. Darum sind sie bei SRF Kids am richtigen Ort am Anstehen.. SRF 3 / 12 Legende: Beim SRF Kids Yatzee haben viele Kinder ihr Glück versucht. SRF 4 / 12 Legende: Jede Runde hat seine Spannung.. SRF Kids 5 / 12 Legende: ..und auch er ist auf der Jagd nach einem Full House, einer Strasse oder sogar ein Yatzee!? SRF 6 / 12 Legende: Auch das SRF Kids Memory war rege in Betrieb... SRF Kids 7 / 12 Legende: ...sowohl von den Kleinsten... SRF 8 / 12 Legende: ...als auch von Duos :-) SRF 9 / 12 Legende: Mutter und Tochter posieren vor der SRF Kids Fotobox SRF 10 / 12 Legende: Nach dem Check am kleinen Bildschirm hat Vivi vom SRF Kids Team das Foto direkt vor Ort ausgedruckt und an die beiden übergeben. Tolle Erinnerung! SRF 11 / 12 Legende: SRF Kids Kinderreporterin Kai (9) voll im Element: Sie nimmt grad einen Musikwunsch von einer Sportlerin auf. SRF 12 / 12 Legende: Nach den vielen Interviews und Eindrücken brauchen Kinderreporterin Kai und Reporter Raphi mal eine Pause im gemütlichen SRF Kids Bus. SRF

Wenn du uns auch am «UBS Kids Cup» besuchen möchtest: Wir kommen noch in Kirchberg, St.Gallen, Zug und natürlich am Finale in Zürich vorbei. Alle Termine findest du hier.