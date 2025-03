Bild 4 von 5. Am Beispiel des Mangarahara-Buntbarschs erklärt uns Dominik Ryser, dass Zoos sogenannte «Reservepopulationen» züchten. Das heisst, dass die Tiere in den Zoos erhalten bleiben, auch wenn sie in der Natur aussterben.

Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.

4 / 5