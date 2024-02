Inhalt

Quiz zu den «SRF Kids News» - Teste dein Wissen zu den «SRF Kids News»

Der Krieg in der Ukraine jährt sich zum zweiten Mal. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt: Gibt es in einem Krieg Regeln? Was dürfen Kriegsparteien, und was nicht? Im Quiz findest du Antworten!