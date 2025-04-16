Du kennst die Abenteuer von Sandy Handy, Luiz und Fabi im Hotel Saanenhof noch nicht? Dann hör unbedingt rein wie die drei – bekannt als Team F.L.S. – ermitteln und rätselhafte Fälle mit überraschenden Wendungen mitten im Hotelalltag lösen. In der neuesten Staffel geht tatsächlich Sandy Handy verloren:
Inhalt
Team F.L.S. – wer wärst du? Bist du mehr Fabi, Luiz oder Sandy Handy?
Du hörst ein verdächtiges Geräusch auf dem Flur des Hotel Saanenhof. Schleichen oder Alarm schlagen? Was würdest du tun, wenn plötzlich ein Fall vor deiner Nase liegt? Finde heraus, wie viel Detektiv:in in dir steckt und welcher Charakter du aus dem Team F.L.S. bist!
SRF Kids / Florence Altorfer