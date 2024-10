Magst du Musik und würdest gerne an ein richtiges Konzert gehen? Laurent & Max, Silberbüx, Bligg und viele andere spielen dieses Jahr Konzerte im Zauberpark am Flughafen Zürich. Mit etwas Glück gewinnst du bei uns Tickets!

1 / 8 Legende: Zauberpark 2 / 8 Legende: Zauberpark 3 / 8 Legende: Zauberpark 4 / 8 Legende: Zauberpark 5 / 8 Legende: Zauberpark 6 / 8 Legende: Zauberpark 7 / 8 Legende: Zauberpark 8 / 8 Legende: Zauberpark

Wie du auf den Bildern siehst, herrscht im Zauberpark am Flughafen Zürich eine richtig schöne Stimmung. Und das Programm lässt keine Wünsche übrig: Lichtshows, Workshops, und ganz viele Konzerte erwarten dich im Zauberpark! Unter vielen anderen tollen Stars treten Bligg, Silberbüx und Laurent & Max auf. Und für diese drei Acts kannst du bei uns Tickets gewinnen!

So kannst du gewinnen

Es ist ganz einfach: Wir losen aus allen, die mitmachen, die Gewinner:innen aus. Du brauchst also einfach eine Portion Glück. Mitmachen kannst du bis am Donnerstag, 21. November 2024 um 12 Uhr. Wenn du gewinnst, dann bekommst du eine E-Mail. Wichtig, bevor du mitmachst: Frage deine Eltern, ob sie damit einverstanden sind und ob ihr an diesem Tag überhaupt Zeit habt, das Konzert in Zürich zu besuchen.

Wir wünschen dir viel Glück!