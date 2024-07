Praktikantin Marla - «Draussen fühle ich mich Zuhause»

Marla verfolgt den Skisport nicht nur im Fernsehen, sondern verbringt auch ihren Winter am liebsten selbst auf der Piste. Für ein Kafi am Pistenrand zwischendurch ist sie aber immer zu haben. Den Sommer verbringt Marla am liebsten in der Sonne am See, denn auch zum Faulenzen muss mal Zeit sein.