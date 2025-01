Es gibt einen neuen Fall für Justus, Peter und Bob: In «Die drei ??? und der Karpatenhund» haben die drei mit mysteriösen Geräuschen zu tun, und eine unheimliche Gestalt versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Was ist da los?

Legende: Das offizielle Filmplakat von «Die drei ??? und der Karpatenhund» zVg

Für die Vorpremiere vom neuen Abenteuer der drei Detektive am Samstag, 18.Januar 2025 , verlosen wir 3x4 Tickets ! Du gehst mit deiner ganzen Familie ins Kino Arena Cinemas in Zürich und gehörst zu den ersten, die «Die drei ??? und der Karpatenhund» sehen! Davor gibt es sogar noch ein Frühstück zur Stärkung, und danach kannst du die Stars des Films vor Ort sehen!!

Fülle einfach das Formular unten aus. Wichtig ist : Es gibt pro Familie vier Karten. Du kannst also mit deinen Eltern und deinem Geschwister mitmachen. Der Film ist in Begleitung ab 6 Jahren zugelassen. Wenn du gewonnen hast, schicken wir die Tickets via E-Mail direkt an deine Eltern. Hattest du kein Glück, wirst du nichts mehr von uns hören.

Ungefährer Ablauf Box aufklappen Box zuklappen 10:45 Uhr: Frühstück

11:45 Uhr: Begrüssung

12:15: Start Filmvorführung

13:30 Uhr: Bühnen-Interviews mit dem Regisseur und den Hauptdarstellern

13:45 Uhr: Autogrammkarten und Selfie-Möglichkeit mit den Hauptdarstellern





Wenn du dabei bist, kann es sein, dass nach der Vorstellung jemand von den «SRF Kids News» vor Ort ein paar Fragen zum Film stellt.

Viel Glück bei der Verlosung! 🍀