Der Eurovision Song Contest 2025 – kurz ESC – findet am 17. Mai 2025 in Basel statt. SRF Kids verlost 4 Tickets für die Hauptprobe vor Ort!

Es ist das Ereignis des Jahres: Der ESC in Basel! Willst auch du dabei sein? Dann mach bei unserer Verlosung mit! Du kannst 4 Tickets für die Familienshow am Samstag, 17. Mai 2025, in Basel gewinnen. Das ist sozusagen die Hauptprobe vor dem grossen Finale am Abend.

Legende: KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

Ein bisschen ESC-Wissen kann nicht schaden! Der Eurovision Song Contest ist bekannt für seine grossen Momente, überraschenden Sieger und spannende Auftritte. Wie gut kennst du dich aus mit der Welt des ESC?

Teste dein Wissen in unserem Quiz und finde das gesuchte Lösungswort heraus. Jede richtige Antwort ist mit einem Buchstaben versehen und bringt dich einen Schritt näher zum Gewinn. Beantworte alle Fragen richtig und finde das gesuchte Lösungswort. Mit etwas Glück sicherst du dir 4 Tickets für die Familienshow am 17. Mai 2025 in Basel

Wichtig für die Verlosung Box aufklappen Box zuklappen Wir brauchen: Name, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse. Wichtig ist, dass der Name übereinstimmt mit den Angaben auf einem amtlichen Ausweisdokumet. Denn: ohne ID keinen Zutritt. Es dürfen nur Kinder mitmachen, die in der Schweiz wohnhaft sind.

wohnhaft sind. Frage deine Eltern, ob du teilnehmen darfst und ihr am Nachmittag vom 17. Mai 2025 Zeit habt, nach Basel zu reisen.

Zeit habt, nach Basel zu reisen. Die Verlosung läuft bis zum 20. April 2025 .

. Nur wenn du gewonnen hast, wirst du benachrichtigt. Hörst du nichts mehr von uns, hattest du leider Pech. Viel Glück! 🍀

Um bei der Verlosung dabei zu sein, musst du nur das Formular ausfüllen. Wir drücken dir die Daumen! 🤞

Weisst du schon, wer dieses Jahr für die Schweiz am Eurovision Song Contest antritt? Erfahre hier mehr über die Freiburgerin Zoë Më und ihren ESC Song «Voyager»!

