Exil Ensemble Bühne frei für Geflüchtete: Yael Ronen gibt ihnen eine Stimme

Heute, 8:20 Uhr, aktualisiert um 10:40 Uhr

Am Maxim Gorki Theater in Berlin hat die israelische Regisseurin Yael Ronen gemeinsam mit einem Ensemble aus Schauspielern aus Afghanistan, Syrien und Palästina ein Stück entwickelt. «Winterreise» wird nun auch in Zürich gezeigt.

wald/gabm

Sendung zu diesem Artikel