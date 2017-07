Noch einen Schritt weiter geht das in den 1990er-Jahren gegründete deutsche Performance-Kollektiv She She Pop. In Anlehnung an die Erotikschnulze «Fifty Shades of Grey» inszeniert She She Pop in seinem aktuellen Stück «50 Grades of Shame» fragmentierte Körperteile, die vor der Live-Kamera miteinander zu immer neuen, kollektiven Körperbildern verschmelzen. Das Publikum erfährt damit, wie individuelle körperliche Grenzen zu Alter und Geschlecht, Scham und sexueller Identität aufgelöst werden.