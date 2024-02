Der Dokumentarfilm «Dahomey» von der in Frankreich geborenen Regisseurin Mati Diop hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen.

Der Grosse Preis der Jury geht nach Südkorea für «Yeohaengjaui pilyo» («A Traveler's Needs») des südkoreanischen Regie-Veteranen Hong Sangsoo mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle.

Den Preis der Jury gewann die Science-Fiction-Parodie «L’Empire».

Die Filmemacherin Mati Diop mit senegalesischen Wurzeln setzt sich mit der Rückgabe von aus Afrika geraubten Kunstschätzen auseinander. Diop begleitet in «Dahomey» 26 Statuen auf der Reise aus Frankreich in ihr Ursprungsland, dem heutigen Benin.

Der deutsche Regisseur Matthias Glasner erhält den Silbernen Bären der Berlinale für das beste Drehbuch zu seinem Drama «Sterben». Im dreistündigen Film geht es um den Alltag einer zerrütteten Familie.

Der Grosse Preis der Jury geht nach Südkorea. Die Jury zeichnete das skurrile Kammerspiel «Yeohaengjaui pilyo» («A Traveler's Needs») des südkoreanischen Regie-Veteranen Hong Sangsoo aus. Die Schauspielerin Isabelle Huppert spielt darin eine eigenwillige Französin, die sich in Südkorea als Sprachlehrerin über Wasser halten möchte.

Der rumänisch-US-Schauspieler Sebastian Stan erhält einen Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Der 41-Jährige spielt in der Tragikomödie «A Different Man» einen Mann mit einem deformierten Gesicht. Nach einem Experiment verwandelt er sich in einen äusserlich attraktiven Mann. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück.Die Jugendserie «Gossip Girl» machte Stan ab 2007 einem grösseren Publikum bekannt.

Der Preis für die beste Nebenrolle geht an die Britin Emily Watson in dem irisch-belgischen Drama «Small Things Like These». Die 57-jährige spielt die bigotte Leiterin eines katholischen Klosters.

Den Preis der Jury gewinnt die Science-Fiction-Parodie «L’Empire». Der Film des französischen Regisseurs Bruno Dumont (65) nimmt gängige Science-Fiction-Geschichten auf die Schippe. Erzählt wird vom Kampf zweier Welten aus den Tiefen des Alls, die ihr Überleben auf der Erde in einem französischen Fischerdorf sichern wollen.

Der Dominikaner Nelson Carlos De Los Santos Arias gewinnt für den Experimentalfilm «Pepe» über ein totes Nilpferd in Kolumbien den Silbernen Bär für die beste Regie. Darin wird überwiegend aus der Sicht eines toten Nilpferds namens Pepe erzählt, wie es einst vom kolumbianischen Drogenbaron Pablo Escobar illegal für seinen Privatzoo aus Afrika nach Kolumbien verschleppt wurde.

Für eine herausragende künstlerische Leistung wurde der österreichische Kameramann Martin Gschlacht mit einem Silbernen Bären geehrt. Er erhielt den Preis für seine Arbeit am morbiden Historiendrama «Des Teufels Bad» vom österreichischen Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala. Gschlacht hat schon bei vielen bekannten Filmen mitgewirkt, etwa «Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste».

