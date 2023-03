1: Wann ist der Kinostart von «Der Bestatter»?

Der Kinofilm «Der Bestatter» läuft am 6. April 2023 in den Deutschschweizer Kinos an.

2: Worum geht es im Kinofilm?

Luc Conrad (Mike Müller) geniesst sein neues Leben als Koch in Costa Rica. Als Erika (Suly Röthlisberger) zu ihrem 70. Geburtstag einlädt, reist er zurück in die Schweiz. Zusammen mit der gesamten «Bestatter»-Familie feiern sie ihren Ehrentag.

Gerade als sich alle zur Party im Garten versammeln, kommt der Hoteldirektor unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für den Bündner Kantonspolizisten Cavegn ist klar, dass es ein Unfall war. Die «Bestatter»-Familie ist davon nicht so ganz überzeugt und nimmt Ermittlungen auf. Dabei stösst auch der Wiener Pathologe Alois Semmelweis (Martin Ostermeier) dazu, denn die Todesfälle häufen sich. Wo liegt der Hund dieses Mal begraben?

3: Wo wurde der Film gedreht?

Die Dreharbeiten zum «Bestatter»-Film fanden im Oktober und November 2022 in Scuol, Sent, Celerina bei St. Moritz, Zürich und in Aarau statt. Die Anfangsszenen in Costa Rica wurden am Zürichsee produziert. Das Revival mit Mike Müller spielt zum Grossteil in einem alten Hotel im Val Sinestra im Unterengadin.

4: Wieso erscheint «Der Bestatter» als Kinofilm?

Nach sieben erfolgreichen Staffeln stand es nie zur Diskussion, eine weitere Staffel zu produzieren. Mit der Koproduktion des Kinofilms «Der Bestatter – Der Film», erfüllt SRF dem Publikum den Wunsch nach einer Rückkehr des Kultcharakters.

5: Wie unterscheiden sich Serie und Kinofilm?

«Um mit einem abendfüllenden Spielfilm an eine Erfolgsserie mit sieben Staffeln anknüpfen zu können, war es uns wichtig, dass die Geschichte keine einfache Fortsetzung der Serie wird. Sie braucht einen anderen Raum, sie muss in sich geschlossenen sein – jedoch mit den bekannten Personen», erklärt Hauptdarsteller Mike Müller.

«Im Kinofilm wird ein grosser Kriminalfall in 90 bis 100 Minuten erzählt – das erfordert ein ganz anderes Timing als bei einer mehrteiligen Serie», ergänzt Regisseur Markus Fischer.

6: Wo finde ich den Trailer zu «Der Bestatter»?

7: Wann läuft der Film im TV?

Die Ausstrahlung von «Der Bestatter» im Fernsehen ist für Ende 2023 auf SRF 1 vorgesehen. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

8: Gibt es Behind the Scenes Material vom Dreh?

1 / 5 Legende: Sie sind wieder da: Mike Müller ermittelt wieder – zusammen mit Marcus Signer, Alexander von Glenck, Johanna Bantzer (hinten, v.l.), Samuel Streiff, Reto Stalder und Barbara Terpoorten (vorne, v.l. ) SRF/Salvatore Vinci 2 / 5 Legende: Costa Rica oder Zürich? Für die Dreharbeiten wurde karibisches Flair am Ufer des Zürich-Sees nachgeahmt. Ascot Elite 3 / 5 Legende: Mike Müller als Luc Conrad – hier ganz in seinem Element als Küchenchef. Ascot Elite 4 / 5 Legende: 70 und kein bisschen leise: An Erikas (Suly Röthlisberger) runden Geburtstag kommt die «Bestatter»-Familie zusammen – und ein mysteriöser Mord geschieht. Ascot Elite 5 / 5 Legende: Anna-Maria Giovanoli (Barbara Terpoorten) ist wieder mit von der Partie – nur dieses Mal: hochschwanger. Ascot Elite

9: Welche Schauspieler sind bei «Der Bestatter» wieder dabei?

Der Hauptcast aus der bekannten Serie ist auch bei der Kinofassung am Start: Mike Müller ermittelt wieder illegal als Ex-Polizist Luc Conrad – und auch Lucs Weggefährten Fabio Testi (Reto Stalder), Anna-Maria (Barbara Terpoorten) und Doerig (Samuel Streiff) sind mit von der Partie. Mit Erika Bürgisser (Suly Röthlisberger) und Dr. Alois Semmelweis (Martin Ostermeier) ist das Team wieder vollständig.

Neu in der «Bestatter»-Filmcrew sind u. a.: Johanna Bantzer, Dimitri Stapfer, Mona Petri und Marcus Signer.

Inszeniert wird die Krimi-Komödie von Regisseur Markus Fischer. Zudem agiert er zusammen mit Christos Dervenis (Snakefilm) als Produzent des Films.

10: Wo kann ich die alten Folgen von «Der Bestatter» sehen?

Stimmen Sie sich schon jetzt auf Play Suisse auf den neuen Fall von Ex-Polizist Luc Conrad ein. Auf beiden Plattformen sind sämtliche Folgen der sieben Staffeln «Der Bestatter» zum Streamen verfügbar.