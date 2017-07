«Game of Thrones» im Fernsehen

Die 7. Staffel von «Game of Thrones» (Trailer) startet am 16.07.2017. In der Schweiz läuft die Serie ab Montag, 17.07. um 22:35 Uhr auf RTS Un (Originalfassung mit französischen Untertiteln).

SRF kann die 7. Staffel vorerst nicht zeigen, da die Rechte für den deutschsprachigen Raum bei Sky liegen.