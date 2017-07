Zur Person

Aya Domenig Keystone

Aya Domenig wurde 1972 in Japan geboren und wuchs in der Schweiz auf. Sie studierte Ethnologie, Filmwissenschaft und Japanologie an der Universität Zürich, danach Regie an der Zürcher Hochschule der Künste. «Als die Sonne vom Himmel fiel» feierte 2015 am Filmfestival Locarno Premiere.