Mit Fanny Ardant in Locarno

Aus glanz und gloria vom 4.8.2017

Fanny Ardant, eine grosse Dame des französischen Kinos, hat das Filmfestival von Locarno beehrt. Die 68-jährige Schauspielerin spricht mit «G&G» über die Herausforderungen der Rolle in ihrem neusten Film. In «Lola Pater» von Nadir Moknèche verkörpert sie eine algerienstämmige Transsexuelle. 25 Jahre nachdem sich Farid in Lola verwandelt und Frau samt Kind verlassen hat, kehrt ihr Sohn in ihr Leben zurück.