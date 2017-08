Die Untoten marschieren über die Piazza. Die diesjährige Retrospektive widmet Locarno dem Regisseur Jacques Tourneur. Der gebürtige Franzose machte in den USA B-Movies, die mehr waren als blosser Horror: «Tourneur versuchte stets, über das Sichtbare hinaus jene tiefen Gefühle auszudrücken, die unter die Haut gehen, und die Oberfläche der Dinge zu durchbrechen», sagt Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter des Festivals. Gezeigt wird auf der Piazza Grande Tourneurs Film «I Walked with a Zombie». Und noch ein Zombie-Film ist in Locarno zu sehen: In Erinnerung an den kürzlich verstorbenen George A. Romero wird dessen Zombie-Klassiker «Dawn of the Dead» gezeigt.