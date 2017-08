70. Filmfestival Locarno Welche Filme die Stars sich 30 Mal anschauen

Heute, 13:59 Uhr, aktualisiert um 16:20 Uhr

Warum schaut man sich «Le Mépris» über 30 Mal an? Wir haben die Gäste unserer Radiosendung am Filmfestival Locarno gefragt, welchen Film sie sich in ihrem Leben am häufigsten angeschaut haben.

Sven Schelker: «Fight Club» Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen, Sven Schelker? 0:21 min, vom 8.8.2017 In «Goliath» spielt der Schweizer Schauspieler Sven Schelker einen Mann, der zum Muskelprotz werden will. Passend dazu sein am häufigsten gesehener Film: «Fight Club». Darin wünscht sich ein schmächtiger Mann, er wäre so wie der muskelbepackte Brad Pitt. Birgit Minichmayr: «Le Mépris» Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen, Birgit Minichmayr? 0:59 min, vom 8.8.2017 Der österreichischen Schauspielerin Birgit Micnichmayr hat es ein Film von Jean-Luc Godard angetan: «Le Mépris» hat sie über 30 Mal gesehen – obwohl ihre Freunde irritiert auf diese Begeisterung reagieren. Sabine Gisiger: «Il Bacio di Tosca» Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen, Sabine Gisiger? 0:32 min, vom 8.8.2017 Ein Film als Lehrmittel: Daniel Schmids Dokumentarfilm über ein Altersheim für Opernsängerinnen schaut sich die Schweizer Dokumentarfilmerin Sabine Gisiger immer wieder an, zusammen mit ihren Schülern. Nicola Forster: «La Grande Belezza» Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen, Nicola Forster? 0:28 min, vom 8.8.2017 Der Leiter des Think-Tanks «Foraus» Nicola Forster hat ein Herz für Italianità. Deswegen zieht es ihn immer wieder in den Süden: Jahr für Jahr kommt er zum Filmfestival nach Locarno. Und deswegen mag er den Film «La Grande Belezza» von Paolo Sorrentino. Jan Zabeil: «Stellet Licht» Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen, Jan Zabeil? 0:42 min, vom 8.8.2017 Der Film «Stellet Licht» des Mexikaners Carlos Reygadas hat den deutschen Regisseur Jan Zabeil umgehauen. Dem Film wünscht er deshalb grössere Bekanntheit. Alexander Fehling: «Once Upon a Time in America» Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen, Alexander Fehling? 0:45 min, vom 8.8.2017 Der Weckruf für einen angehenden Schauspieler: Sergio Leones Epos «Once Upon a Time in America» und sein Hauptdarsteller Robert de Niro haben den deutschen Schauspieler Alexander Fehling schon in jungen Jahren begeistert.

rkuon