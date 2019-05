Inhalt

Ken Loach in Cannes - Ken Loach bleibt sich treu – und wagt doch Neues

Zweimal hat Ken Loach in Cannes bereits die Goldene Palme gewonnen. Nun zeigt der britische Altmeister in Cannes «Sorry We Missed You». Damit hat er seinem Markenprodukt «Britisches Sozialdrama» noch einmal neue Töne beigebracht.