Brie Larson spielt in «Kong: Skull Island» eine Kriegsfotografin, die sich als einzige Frau der Inselexpedition anschliesst. Sie ist es, die dem King-Kong-Mythos gemäss das gute Herz des Riesenaffen erkennt. Brie Larson gewann letztes Jahr den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle eines Entführungsopfers in «Room». Jetzt ist die 27-Jährige in der Welt der Blockbusters angekommen. Nächstes Jahr wird sie in «Avengers: Infinity War» die Superheldin Captain Marvel spielen.