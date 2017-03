Erzählt wird vom Niedergang eines Helden – düster, brutal und ohne Schnickschnack. Seiner Tochter und ihren Freunden beizustehen, fällt dem zum Egoisten und Zyniker gewordenen Logan schwer. Weil Hilfsbereitschaft und Solidarität für ihn nur noch Worte ohne Sinn sind. Der alte Kämpfer lebt in einer dekadenten USA, die von Grosskonzernen beherrscht wird. Keiner will in diesem Land leben. Einige Figuren des Films finden Unterkunft in Mexiko, andere wollen nach Kanada. Mutanten wie Logan sind Menschen, die in den USA nicht erwünscht sind. Der Film wurde vor der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten produziert, trotzdem wirkt das Werk wie eine Warnung vor dem, was der Milliardär Amerika bringen könnte, wie ein Kommentar auf dessen Umgang mit Immigranten. Keine Frage, es ist ein mehr als würdiger Abschluss der dreiteiligen Kino-Saga über den Superhelden Wolverine.