Das internationale Dokumentarfilmfestival «Visions du réel», Link öffnet in einem neuen Fenster in Nyon findet in diesen Tagen pandemiebedingt online statt. Unter den 14 Filmen im internationalen Wettbewerb ist auch «Nemesis» des Schweizer Filmemachers Thomas Imbach.

Sämtliche Filme des Wettbewerbs sind bis am 2. Mai gratis online zu sehen, pro Film allerdings nur 500 Mal.