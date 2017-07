Filmschatz der 70er «One Flew Over the Cockoo's Nest»: Weg vom Elektroschock

Streifzug durch die wilden 70er in Hollywood – aufregende Filmschätze aus einem aufregenden Jahrzehnt. Das Drama «One Flew Over the Cockoo’s Nest» veränderte das Psychiatriewesen.

1977: «Star Wars» Jack Nicholson mit frechem Grinsen und gefährlich funkelnden Augen als R. P. McMurphy in «Einer flog über das Kuckucksnest». Das Meisterwerk aus dem Jahr 1975 war einer der grossen Filme des New-Hollywood. Von 1967 bis Ende der 70er-Jahre modernisierten die Drahtzieher der Bewegung das traditionelle Kino. Ihre Filme machten den Anti-Helden zur populären Figur und zeichneten sich durch ihre gesellschaftskritische Grundhaltung aus. Ein Film mit Nebenwirkungen Mit «Einer flog über das Kuckucksnest» adaptierte Regisseur Miloš Forman den gleichnamigen Roman von Ken Kensey und zeigte die Psychiatrie als Raum ohne Menschlichkeit. McMurphy, der den Verrückten spielt um einer Haftstrafe zu entgehen, wird – wie die Patienten – zum Opfer der herzlosen und willkürlichen Krankenschwester Ratched. Humor, Lebendigkeit und Chaos dienen ihm als raffinierte Mittel der Rebellion. Bild in Lightbox öffnen. «Einer flog über das Kuckucksnest» hat das Bild der Psychiatrie in der Öffentlichkeit mitgeprägt. Noch heute besteht die populäre Vorstellung, dass es in einer psychiatrischen Anstalt zugeht wie in dem Film: ein Ort mit vergitterten Fenstern, trostlosen Schlafsälen und zwanghafter Medikamenteneinnahme. Ärzte waren darüber empört. Formans Drama habe das Bild der Psychiatrie dramatisiert und verfälscht. Die Darstellung der Patienten würde bei den Kinobesuchern ein negatives Bild von Geisteskranken erzeugen. Messbare Wirkung Acht Jahre nach der Kinopremiere bestätigte eine Umfrage mit 146 Studenten diesen Vorwurf: Die Studie zeigte, dass sich die Haltung gegenüber Geisteskranken erheblich verschlechterte, nachdem die Befragten «Einer flog über das Kuckucksnest» gesehen hatten. Der Kultfilm hatte auch positive Auswirkungen: Formans Meisterwerkt löste 1975 eine Debatte über die Elektroschocktherapie aus. Die umstrittene Behandlung wurde aufgrund der brutalen, qualvollen Bildern im Film hinterfragt, die Diskussion angeheizt. Das hatte zur Folge, dass die Elektroschocktherapie nicht länger zur gängigen Therapie zählte. Den Ärzten wurde die gesetzliche Vorlage auferlegt, die Behandlung nur bei Zustimmung des Patienten durchzuführen. Bild in Lightbox öffnen. Vietnamkrieg und Watergate-Affäre «Einer flog über das Kuckucksnest» erhielt eine so grosse Wirkungskraft, da er zur richtigen Zeit über die Leinwand flimmerte. Das Erscheinungsjahr 1975 markiert das Ende des Vietnamkriegs. In den USA hatten die 70er-Jahre eine grosse Protestbewegung gegen den Krieg und gegen den Staat hervorgebracht. Ausserdem erschütterte die Watergate-Affäre das Land. Die illegalen Machenschaften unter US-Präsident Richard Nixon hatten das Misstrauen gegenüber der Regierung in Washington verstärkt. Ein Film, der dem System – in diesem Fall einer staatlichen Institution wie einer Psychiatrie – den Kampf erklärt, kam genau richtig. Ein Abräumer an der Kasse – und bei den Oscars Das Psychiatrie-Drama wurde zum Kassenschlager, mit $200 Millionen Umsatz bei einem Budget von nur 4 Millionen Dollar. Bei der Oscar-Preisverleihung 1976 gewann «Einer flog über das Kuckucksnest» in allen fünf Hauptkategorien: Bester Film, Bester Regisseur, Bester Darsteller, Beste Darstellerin und Bestes Drehbuch. Das Werk ist einer von nur drei Filmen, denen das bisher gelang. Die anderen sind «Es geschah in einer Nacht» (1934) und «Das Schweigen der Lämmer» (1991). «Einer flog über das Kuckucksnest» machte einen Aussenseiter zum Helden, ein Tabuthema zum Erfolgsfilm. Ausserdem wirkte der Film über den Rand des «Kuckucksnests» hinaus und veränderte das Psychiatriewesen mit. Viele Gründe sich den Kultfilm immer wieder anzusehen.