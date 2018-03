Am 23. März wird in Zürich der Schweizer Filmpreis verliehen. Als Favoriten steigen die Filme «Blue My Mind» und «Mario» ins Rennen. Die Verleihung ist ab 19.30 Uhr hier im Livestream zu sehen.

Der Schweizer Filmpreis wird wechselnd in Zürich und Genf verliehen. Heuer findet die Verleihung in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt. In zwölf Kategorien werden Preise vergeben.

«Blue My Mind» von Lisa Brühlmann geht als Favorit ins Rennen. Insgesamt sieben Auszeichnungen könnte das Erstlingswerk gewinnen, das von der Angst vor pubertärer Veränderung und Entfremdung erzählt – mit bestechenden Bildern, überraschendem Plot und einer jungen Frau, die zur Nixe mutiert.

Legende: Der Favorit: «Blue My Mind» von Lisa Brühlmann ist für sieben Quartze nominiert. Frenetic Films

Auf Platz zwei der diesjährigen Nominations-Rangliste steht der Name des gestandenen Marcel Gisler. Sein schwules Fussballerdrama «Mario» darf mit vier Quartzen liebäugeln.

Einen Preis auf sicher hat Georges Schwizgebel. Mit seinen fliessenden Bildern ist der «Maler der Leinwand» ein weltweit bekannter Gestalter im Genre Animationsfilm. Er erhält den diesjährigen Ehrenpreis.