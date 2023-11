1917. Der Erste Weltkrieg verwüstet Europa. Im Gegensatz dazu erscheint die Schweiz wie eine Oase des Friedens. Doch in Wahrheit tummeln sich hinter den Kulissen der neutralen Schweiz die Agentinnen und Agenten der Weltmächte. Der Krieg kommt immer näher und hat auch Auswirkungen auf Davos, wo die Elite der Kriegsparteien aufeinandertrifft.

Folge 1: «Johanna»

Legende: Eine blutige Fahrstuhlfahrt: Page Flurin und Krankenschwester Johanna. SRF/Pascal Mora

Die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler kehrt hochschwanger von ihrem Rotkreuzeinsatz an der Westfront nach Davos zurück. Noch im Kreisssaal lässt ihr Vater das uneheliche Kind wegbringen. Um ihre Tochter zurückzugewinnen, lässt sich Johanna auf einen Deal mit einem Geheimdienst ein.

Folge 2: «Kontrolle»

Legende: Natürlich maskiert: Johanna auf Spionagemission am Neujahrsball. SRF/Pascal Mora

Am traditionellen Neujahrsball entflieht die Elite dem Weltenbrand. Dabei kommt Johanna Dr. Mangold näher. Gleichzeitig soll Johanna am Ball ihren nächsten Auftrag als Spionin ausführen. Die Situation am Neujahrsball eskaliert und bringt Johanna und ihre Familie in grosse Gefahr.

Folge 3: «Schlachtfelder»

Legende: Ein ungleiches Duo: Krankenschwester Johanna und Gräfin Ilse von Hausner. SRF/Pascal Mora

Johanna und die Gräfin Ilse von Hausner finden heraus, was die geheime «Mission H» bedeutet. Johanna muss verhindern, dass ein mysteriöses Codiergerät der Schweizer Armee in die Hände der Entente fällt. Doch ihre Schwester schöpft Verdacht, als sie in Johannas Zimmer Waffen und Geld findet.

Folge 4: «Frauen des Krieges»

Legende: Können sie sich noch vertrauen? Dr. Mangold und Johanna Gabathuler. SRF/Pascal Mora

Durch General Taylors überstürzte Abreise wird Johanna als Spitzel für den deutschen Geheimdienst wertlos. Ilse erhält den Auftrag, Johanna zu eliminieren. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass Johanna ihr einen Schritt voraus ist.

Folge 5: «Unheilige Allianzen»

Legende: Hat Dr. Mangeold den wahren Verräter gefunden? SRF/Pascal Mora

Die Entente sucht den Verräter, der hinter der Explosion steckt. Johanna soll dafür sorgen, dass der «Lenin-Plan» reibungslos abläuft. Dieser sieht vor, durch einen Aufstand gegen den Zaren den Kriegsaustritt Russlands zu bewirken. Die geschwächte Ilse bietet Johanna an, ihr den Pass mit der neuen Identität schon früher auszuhändigen. Bevor Johanna Ilse treffen kann, tappt sie in eine Falle.

Folge 6: «Königinnen der Nacht»

Legende: Johanna wird von der gewissenhaften Krankenschwester zur gewieften Spionin. SRF/Pascal Mora

Johanna und Mangold wollen aus der Spionage aussteigen. Als Mangold die Flucht vorbereitet, wird er gefangen genommen. Im Kampf um Lenin, der den Kriegsausgang entscheiden könnte, droht Johanna zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. Gleichzeitig entführt die Gegenseite ihre Tochter aus dem Versteck.