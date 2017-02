«The Lego Batman Movie» spielt in der gleichen Welt wie «The Lego Movie» von 2014. In diesem war Batman eine beliebte Nebenfigur. Was anfangs von vielen als Werbung in Spielfilmlänge für den dänischen Spielzeughersteller abgetan wurde, wurde – dank guter Geschichte und vielen Gags – ein Überraschungserfolg. Den will man so oft wie möglich wiederholen. Bereits vier weitere Bauklötzchenfilme sind geplant.