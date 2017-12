Animationsfilm Kurzfilm der Woche: «Hope»

Heute, 14:44 Uhr

Ein Junge liegt auf der Intensivstation im Koma. Während seine Eltern und sein Teddybär bei ihm am Bett sind, bestreitet der Junge mit seinem Hund «Hope» an der Seite eine abenteuerliche Reise durch sein Unterbewusstsein. Alles geht gut, bis Hope in eine missliche Lage gerät.

Kurzfilm: «Hope» 4:48 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 2.12.2017 Mit «Hope» schloss Lorenz Wunderle 2013 sein Animationsstudium an der Hochschule Luzern ab. Bei seinem neuen Kurzfilm «Coyote», steht ebenfalls die Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen im Zentrum.

rkuon