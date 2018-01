Was der Nebel verhüllt wird erst aus der Nähe sichtbar. Auf dem Gipfel eines Berges beschützt ein Soldat seine Stadt vor einer verborgenen Gefahr. Ein Missgeschick zwingt ihn, sich seiner Angst zu stellen. Dabei erkennt er, dass sich hinter Fremdem nicht zwingend etwas Bedrohliches verbirgt.

Kurzfilm: «In The Valley Below» 8:15 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 20.1.2018

«In The Valley Below» ist ein eindrückliches Gemeinschaftswerk von Charmaine Bossert, Jonas Habermacher, Joel Hofmann, Matthias Huber, Monika Jagodzinski und Dominic Lutz. Ihr Bachelor Abschlusswerk 2015 an der HSLU ist an vielen Festivals im Ausland gezeigt worden. Am Qabila Film Festival in Cairo wurde der Film mit dem Best Animation Film Award 2015 ausgezeichnet.