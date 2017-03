Kurzfilm der Woche: «4 Grad kaltes Wasser»

Heute, 9:10 Uhr

Wer trägt die Schuld am Schiffsunglück der «Costa Concordia»? In den anonymen Einträgen eines Blogs entzündet sich eine Debatte über Schuld und Verantwortung. Die Rechtsprechung aus der Sofaperspektive mündet in einen hitzigen Schlagabtausch universeller Fragen. Die Katastrophe wird zur Nebensache.

4 Grad kaltes Wasser 8:10 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 3.3.2017 Mit dem Experimentalfilm «Vier Grad kaltes Wasser», koproduziert von Schweizer Radio und Fernsehen, schloss Gabriel Studerus 2013 sein Studium an der Hochschule Luzern für Design und Kunst, Studienrichtung Video, ab.

rkuon