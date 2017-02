Kurzfilm der Woche: «Blaulicht»

Unterwegs mit Blaulicht. Vertrauensvolle Gespräche und hektische Momente, aber auch die Ruhe dazwischen: Die vier Rettungssanitäter begegnen bei ihren Einsätzen unterschiedlichen Menschen, kritischen Situationen und werden täglich mit der Fragilität des Lebens konfrontiert.

Blaulicht 17 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 17.2.2017

Für ihren Abschlussfilm an der Hochschule Luzern haben die Ko-Regisseure Roman Hodel und Lena Mäder die vier Rettungssanitäter mehrere Nächte lang bei Einsätzen in Stans und Zürich begleitet. «Blaulicht» schafft es, feinfühlig und respektvoll mit den intensiven Situationen umzugehen und wurde vom Filmplus in Köln für den Filmschnitt-Förderpreis 2015 nominiert.