Eine gemütliche Einladung zum Z’Nacht unter Nachbarn nimmt einen unerwarteten Ausgang. Es wird spät, sehr spät, doch die geladenen Gäste, das Ehepaar Baumann, die «Buumes», bleiben auf dem Sofa im Wohnzimmer der Stettlers sitzen und sind auch am nächsten Morgen noch da.

Kurzfilm der Woche: «Buumes» 18 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 28.1.2017

Martin Guggisbergs satirische Verfilmung einer Kurzgeschichte von Guy Krneta ist an vielen internationalen Filmfestivals rund um den Globus gezeigt worden. Am 26.Januar 2017 startet mit „Usgrächnet Gähwilers“ der erste Kinofilm des Regisseurs in den Schweizer Kinos.