Aus dem SRF Filmschatz Kurzfilm der Woche: «Der ewige Tourist»

Aktualisiert Heute, 11:18 Uhr

Sven fristet ein sorgloses Dasein als Animateur in einem spanischen Strandhotel. Am letzten Abend seiner Romanze mit Strudeli will er die Touristin zum Bleiben überreden. Stattdessen stellt sie ihn vor die Tür. Die nächtliche Suche nach emotionalem Unterschlupf verkommt dabei zur skurrilen Odyssee.

Kurzfilm «Der Ewige Tourist» 24 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 29.7.2017 Der ZHdK-Diplomfilm «Der ewige Tourist» von Lorenz Suter ist eine skurrile Odyssee zwischen Selbstmitleid und Selbstfindung und gewann 2011 den Winterthurer Kurzfilmpreis. Anna Schinz ist dabei gleich in einer Dreifachrolle zu sehen.

rkuon