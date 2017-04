Kurzfilm der Woche: «Diamonds are forever»

Eine junge Frau findet in einer alten Jagdhütte einen Diamanten, der von einem Frosch bewacht wird. Nach einem harten Kampf mit dem Frosch hält sie den Diamanten endlich in ihren Händen. Den Sieg kann die Frau aber nur kurz geniessen.

Diamonds are forever 3:33 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 22.4.2017

Von Schätzen, die von Fröschen bewacht werden, sollte man besser die Finger lassen. Die Filmemacherin Antonia Matter hat sich in ihrem Bachelorfilm an der HSLU 2014 dieser Thematik angenommen. In unschuldigen Bildern erzählt sie eine bitterböse Geschichte.