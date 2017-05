Kurzfilm der Woche: «Hie chunt ds' Wallis»

Die Schweiz, 26 Kantone – und einer hat genug! Das Wallis wird von Touristenströmen der «Ausserschweiz» überschwemmt. Platz und Freiheit werden rar im Bergkanton. Das Regionalfernsehen «Horu TV» klärt die Schweiz auf und zeigt, was sich hinter den Bergen zusammenbraut.

Hie chunnt ds‘ Wallis 15 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 6.5.2017

Der Walliser Regisseur Alain Kalbermatten wird in seinem Alltag ständig mit Klischees seines Heimatkantons konfrontiert. Der stolze Walliser kann aber über seine Wurzeln lachen und hat sich in seinem Mockumentary bewusst und mit viel Selbstironie diesen festgefahrenen Vorurteilen bedient. «Hie chunnt ds‘ Wallis» ist Kalbermattens Abschlussfilm an der Hochschule Luzern in 2014.