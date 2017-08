Die spektakuläre Lauberhornabfahrt, vom Russisprung über den Hundschopf ins Ziel – und dies alles im Sommer. Auf einer Lattenspur über Alpwiesen, immer auf der Ideallinie. Unterlegt mit dem Originalkommentar von Matthias Hüppi und Bernhard Russi gelingt die rasante Abfahrt in Bestzeit.

«Lauberhornrennen im Sommer» 6:10 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 12.8.2017

Mit 10'000 Holzlatten hat der Multimedia-Künstler Daniel Zimmermann die Ideallinie beim Lauberhornrennen in der Sommerlandschaft nachgebildet und abgefilmt. In saftigen Wiesen bestaunt von Kühen. Daniel Zimmermann, geboren 1966, war ursprünglich Holzbildhauer. In seinen Installationen verwendet er heute noch die handelsüblichen Gipser-Holzleisten von 270 Zentimeter Länge.