Kurzfilm der Woche: «Serious und Bert»

Heute, 10:41 Uhr

Vergnügt wirft Bert seine mühsam gesammelten Nüsse vom Baum herunter. Als sein Kumpel Serious ihn in seinem sinnlosen Handeln zu belehren versucht, geraten die zwei Nager in einen Streit.

Serious and Bert 2:43 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 1.4.2017 Mit «Serious und Bert» haben Ivo Christov und Manuela Seiler gemeinsam ihren Abschlussfilm in 3 D Animation an der Hochschule Luzern 2013 realisiert.

rkuon