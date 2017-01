Kurzfilm der Woche: «Vorspiel»

Heute, 12:21 Uhr

Um die verlorene Leidenschaft zurückzugewinnen, wagt sich ein Ehepaar an eine unkonventionelle Lösung. Er kommt als Schüler zu ihr in die Klavierstunde. Doch mehr und mehr dringen die neuen Machtverhältnisse in den Alltag ein. Was verheissungsvoll angefangen hat, droht zu eskalieren.

Das Vorspiel 16 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 21.1.2017 Mit dem Kurzfilm „Das Vorspiel“ hat Amaury Berger an der ZHdK seinen Master of Arts in Film 2012 mit Vertiefung Drehbuch/Regie abgeschlossen. In den Hauptrollen sind Roland Bonjour und Samia von Arx zu sehen.

rkuon