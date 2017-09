Mein Opa, der Brandstifter Kurzfilm der Woche: «Grandpère»

1969 wird die Telefonzentrale in Hottingen von einem PTT Angestellten in Brand gesteckt. Wochenlang konnte in der Gegend nicht telefoniert werden. Die immer schwierigeren Bedingungen am Arbeitsplatz, trieben den Brandstifter zur Tat. Für den rebellischen Akt musste der Familienvater ins Gefängnis.

Kurzfilm: «Grandpère» 5:52 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 30.9.2017 Der biografische Kurzfilm «Grandpère» von Kathrin Hürlimann mischt Animation mit historischen Dokumenten. Kathrin Hürlimann schloss mit «Grandpère» 2013 ihre Ausbildung an der Hochschule Luzern ab.

