Preisgekrönter Kurzfilm - Kurzfilm der Woche: «Palim Palim»

Synchronschwimmerinnen werden ausgeraubt, zwei Teenager scheitern am Selbstmordversuch, ein erfolgloser Geschäftsmann (Beat Schlatter) steht am Rande der Verzweiflung, ein halluzinierender Hotelbesitzer findet eine vergessene Sporttasche. Und sie alle verbindet eine Nacht in einem verlassenen Motel.