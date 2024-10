Letzten Herbst liess die SRF-Krimi-Comedy-Serie um die Polizisten Bax und Pirmin ihre Fans mit einem dramatischen Cliffhanger zurück: Angekündigt wurde das Eintreten einer atomaren Bedrohung, und im Abspann zu sehen waren Luftaufnahmen des US-Kapitols.

Ein Jahr später geht es für «Tschugger» nun in die versprochene Endrunde. Tatsächlich ist eine internationale Verschwörung im Gang – der EinzelgängerBax ahnt auf verlorenem Posten ein Komplott und Familienvater Pirmin muss aufpassen, dass er nicht selbst hinter Gittern landet. Weiterhin verirren sich auch eine nahöstliche Terroristin und eine US-Hip-Hop-Diva ins Wallis.

Das alles passiert vorerst: «Nur im Kino» – und zwar ab diesem Donnerstag.

Streaminghinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Alle Folgen der letzten Staffel von «Tschugger» sind ab dem 17. November auf Play SRF zum Streamen verfügbar. Die TV-Ausstrahlung startet eine Woche später: Sonntag, 24. November 2024 ab 20:05 Uhr, Folgen 1 und 2

2024 ab 20:05 Uhr, Folgen 1 und 2 Sonntag, 1. Dezember 2024 ab 21:40 Uhr, Folge 3

2024 ab 21:40 Uhr, Folge 3 Sonntag, 8. Dezember 2024 ab 21:40 Uhr, Folge 4

2024 ab 21:40 Uhr, Folge 4 Sonntag, 15. Dezember 2024 ab 21:40 Uhr, Folge 5 Keine Lust zu warten? Die 3. Staffel von «Tschugger» ist bereits jetzt bei Play SRF verfügbar.

Das Format passt

Gleich eine ganze Serienstaffel in den Kinosälen auszuwerten, das ist unkonventionell – und trotzdem war es nicht abwegig, den «Tschuggern» zu guter Letzt einen grossen Leinwandauftritt zu gönnen: Fünf Folgen à 30 Minuten ergeben einen zweieinhalbstündigen Filmabend. Zudem darf es als gesichert gelten, dass viele Fans die vergangenen drei Staffeln jeweils gleich am Stück konsumierten.

Legende: Auch in der 4. Staffel ist Bax der Elefant im Porzellanladen. SRF/Dominic Steinmann

«Wir haben schon mit der ersten «Tschugger»-Staffel Binge-Watching-Nights in Kinosälen durchgeführt. Es war immer speziell, die Folgen mit Publikum in einem dunklen Saal zu sehen und die direkten Reaktionen zu erleben. Wenn die Leute die Serie zu Hause schauen, erhalten wir nur indirekt ihr Feedback», erklärt Produzentin Sophie Toth: «So kamen wir irgendwann ins Gespräch mit einer Schweizer Filmverleihfirma, und ab da ist das Projekt mit der Kinoauswertung organisch gewachsen.»

Eine gute Tat für die Kinos?

Hilfreich ist dabei natürlich, dass die Marke «Tschugger» erwiesenermassen über eine grosse Fangemeinde verfügt, die kein Problem damit haben wird, für die neuen Abenteuer Eintritt zu bezahlen. «Wenn dadurch Leute ins Kino gehen, die sonst eher keine Kinogänger sind, finden sie allenfalls auch wieder Gefallen daran», resümiert Sophie Toth.

1 / 4 Legende: Der lange Arm des Gesetzes auf rasender Fahrt durchs Wallis. SRF/Dominic Steinmann 2 / 4 Legende: Abgetaucht: Was haben die zwei Cops hier wieder ausgebraten? SRF/Dominic Steinmann 3 / 4 Legende: Auch dieses Trio ist wieder mit am Start – und häckt einen Plan aus, um an Geld zu kommen. SRF/Dominic Steinmann 4 / 4 Legende: Seltsame Objekte: Sind etwa Ufos im Wallis gelandet? SRF/Dominic Steinmann

Tatsächlich entfaltet «Tschugger» im Kino eine neue Wirkung – die Dichte der Gags ist in der vierten Staffel unverändert hoch. Wer sich die Serie bislang allein oder im vertrauten Kreis angeschaut hat, wird im Saal die Erfahrung machen, dass Lachen ansteckend ist – so geschehen letzten Freitag an der Weltpremiere des Films am Zurich Film Festival.

Action bleibt Action

Ist diese vierte Staffel nun im Hinblick auf diese Auswertungsform noch actionreicher, aufwändiger und spektakulärer als die vorherigen? Sophie Toth meint: «Wir hatten nicht viel mehr finanzielle Mittel als bei den Staffeln davor. Aber bereits damals waren ja explosive Momente drin», lacht Toth. Und sie ergänzt: «Wir haben mit unserem Kameramann immer schon grosse Kinobilder gemacht, und viele unserer Referenzen sind ja Kino-Spielfilme.»

1 / 3 Legende: Eine der actionreichsten Szenen der gesamten Serie wird hier gedreht – da wirkt sogar ein waschechter Tschugger angespannt. SRF/Dominic Steinmann 2 / 3 Legende: Bei manchen Stunts stehen einem die Haare zu Berge. SRF/Dominic Steinmann 3 / 3 Legende: Die Szene wurde nicht in einem echten Flugzeug gedreht – sondern in einer extra dafür gebauten Attrappe. SRF/Dominic Steinmann

Natürlich ist die launische Dynamik zwischen Bax und Pirmin geprägt von zahllosen Buddy-Cop-Movies. Im Finale der vierten Staffel beweist eine aufwändige Sequenz auf dem Flügel eines abhebenden Flugzeugs, dass diesmal auch Actionhelden wie Tom Cruise und Jean-Claude Van Damme Pate gestanden haben dürften.

Was da genau passiert, das wird nicht verraten. Nur so viel: Es ist filmreif.

Kinostart: 10. Oktober 2024.