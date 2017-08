Muslime im Westen kennen ihre Religion zu wenig, sagt der Islamwissenschaftler Peter Heine. Sie glaubten, was ihnen erzählt wird über den Islam. Dabei sollten sie den Koran und andere Quellen selber lesen und kritisch hinterfragen.

SRF: Unsere Medien berichten im Zusammenhang mit dem Islam fast ausschliesslich über Gewalt und Terrorismus. Wieso?

Zusatzinhalt überspringen Zur Person Klaus Wagenbach Verlag Peter Heine studierte von 1965 bis 1971 Islamwissenschaft, Philosophie und Ethnologie in Münster und Bagdad. Er lehrte Islamwissenschaft an den Universitäten in Münster. Bis 2009 war er Professor für Islamwissenschaft des nicht-arabischen Raumes an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Peter Heine: Weil die Medien nach dem Schema funktionieren: Good news are no news. Vielmehr sind problematische, sensationelle Dinge gefragt. Diese sind zwar weltweit anzutreffen, aber in der islamischen Welt im Besonderen.

Warum?

Weil die islamische Welt eine grosse und heterogene Gesellschaft umfasst. Es wird oft vom Islam geschrieben. Aber «den Islam» gibt es nicht.

Betrachten wir die beiden Länder Indonesien und Saudi-Arabien: In Indonesien sind Islam und Demokratie vereinbar. In Saudi-Arabien nicht. Trotzdem sind beide islamische Länder.

Apropos Saudi-Arabien: Würde dieses Land über weniger Ölvorkommen verfügen, wäre das mediale Interesse des Westens bedeutend geringer – davon bin ich überzeugt.

Ist die Religion Grund für die Konflikte in der Region?

Oft vergessen wir: Probleme sind meist struktureller und ökonomischer Natur. Religion oder auch eine Ideologie wird aber politisch instrumentalisiert.

Nehmen wir Afghanistan als Beispiel: Die Amerikaner bewaffneten in den 1990er-Jahren die Taliban – unter dem Vorwand, den Kommunismus zu bekämpfen. Doch der Ursprung dieses Konfliktes geht auf das «Great Game» zurück, als England und Russland sich ab 1813 um die Vorherrschaft in Zentralasien bekämpften.

Sie sprechen den Kommunismus an, der als grosse Bedrohung des Westens wahrgenommen wurde. Ist der Islam nun an diese Stelle getreten?

Zusatzinhalt überspringen Bücher von Peter Heine Kulturknigge für das Zusammenleben mit Muslimen. Herder, 2017. Köstlicher Orient. Eine Geschichte der Esskultur. Klaus Wagenbach, 2016. Terror in Allahs Namen. Hintergründe der globalen islamistischen Gewalt. Herder, 2015.

Als ich diese These wenige Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges das erste Mal hörte, glaubte ich nicht an sie. Heute aber muss ich sagen, an der Sache ist was dran.

Viele Menschen sehen im Islam den grossen Feind. Das merke ich auch immer wieder an meinen Veranstaltungen. Da referiere ich über die Kulinarik des Nahen Ostens, und das Publikum stellt Fragen zum Dschihad, dem Heiligen Krieg.

Würde sich dieses Bild verändern, wenn sich hier lebende Muslime öffentlich vom Terrorismus distanzierten?

Ich glaube ja. Aber muslimische Organisationen müssten sich öfters und schneller von Anschlägen distanzieren, die im Namen des Islams verübt worden sind. In Deutschland geschieht dies übrigens erst seit den Anschlägen auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Müssten sich Muslime also besser organisieren?

Zusatzinhalt überspringen «Welten des Islam» 2015 bereiste SRF Kultur die Welten des Islam – mit Radio- und Fernsehbeiträgen und einem breiten Online-Angebot.

Das ist nicht so einfach, weil im Islam hierarchische Strukturen fehlen. In Deutschland beispielsweise dreht sich die Debatte derzeit darum, wer für den Islam spricht:

Wenn die Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion eine Stellungnahme abgibt, dann sagt der Verband der Islamischen Kulturzentren, dass sie sich mit dieser Aussage nicht identifizieren können.

Braucht der Islam eine Reformation?

Im Islam von einer Reformation zu sprechen, finde ich problematisch. Denn im islamischen Verständnis versteht man unter Reformation die Rückführung auf alte Systeme.

Das geschah mit der Bewegung der frommen Altvorderen, as-salaf as-salih, die heute als Salafisten bekannt sind. Sie wollen ein Leben wie zu Zeiten des Propheten Mohammad führen und die Einheit der islamischen Welt wiederherstellen.

Was ist in ihren Augen dann die Lösung, damit sich der Islam vom Imageproblem von Gewalt und Terrorismus befreien kann?

Der Islam ist in meinen Augen durchaus eine moderne Religion, weil sie flache Hierarchien kennt: Nicht ein Vorsitzender gibt den Glauben vor, sondern jeder Muslim selbst.

Und genau hier liegt das Problem: Viele Muslime im Westen kennen ihre Religion zu wenig. Sie geben nur wieder, was ihnen über den Islam erzählt worden ist.

Deshalb teile ich die Meinung von Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster. Er fordert Muslime auf, den Koran und andere religiöse Quellen kritisch zu lesen und zu hinterfragen.

Seit Juni gibt es in Berlin eine liberale Moschee. In der Ibn-Rusch-Goethe-Moschee sind Homosexuelle wie auch verschiedene islamische Konfessionen willkommen. Frauen und Männer beten gemeinsam, Frauen leiten das Gebet. Braucht es einen europäischen Islam?

Wahrscheinlich ja. Denn es gibt ja auch einen türkischen, einen iranischen, einen westafrikanischen Islam. In jedem Land musste sich der Islam an andere gesellschaftliche Begebenheiten anpassen.

Ein Beispiel ist die Volksgruppe der Hausa in Westafrika, die in einem Matriarchat leben; die Frauen betreiben die Geschäfte und verwalten die Finanzen. Da passt das islamische Erbrecht, bei dem Frauen weniger als Männer erben, nicht ins System. Deshalb kommt es nicht zur Anwendung.

Auch in Europa wird sich der Islam der hiesigen Gesellschaft anpassen. Nur geschieht dies nicht von heute auf morgen.

Das Gespräch führte Nicola Mohler

Nachgefragt bei Muslimen

Wie halten Sie's mit Ihrem Glauben? Auf einem Rundgang im Kleinbasel fragten wir Muslime und Musliminnen, die wir zufällig antrafen, nach ihrem Umgang mit der Religion.

Wie leben Sie den Islam, Ummuhan Can? «Ich gehe mit meiner Mutter und meiner Schwester regelmässig in die Moschee zum Beten. Ich halte mich an das Fasten und mache Ramadan.»



Wie leben Sie den Islam, Mohammed Mesti? «Ich habe dieses Jahr Ramadan gemacht, aber drei Tage davon habe ich nicht geschafft. Beim Schwimmen habe ich aus Versehen Wasser geschluckt. Auch habe ich heimlich nach den Mädchen geschaut – und das ist im Ramadan verboten. Aber ich bin jung, das passiert manchmal.»



Wie leben Sie den Islam, Alic Albin? «Ich lese alle Bücher, die mit Religion zu tun haben. Der Islam ist nur eine Religion unter vielen. Extreme gibt es in jeder Religion. Die Schweizer sollen wissen, dass es nicht um den Islam geht, wenn man von Extremismus spricht. Der Islam ist immer nur ein vorgeschobener Grund.»



Wie leben Sie den Islam, Bilal Ekici? «Ich feiere die muslimischen Feste, aber Ramadan praktiziere ich nicht. Die Diskussion, ob der Islam in die Schweiz passt, finde ich veraltet. Die Welt ist nicht mehr die von vor Jahrhunderten, in der Christen in einem Teil der Welt waren und Muslime im anderen.»