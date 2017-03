Diese Heimholung ins Judentum vollzieht nun auch die Kunst nach. Maurycy Gottlieb zeigt in seinem historistischen Gemälde von 1878 Jesus in der Synagoge von Kapernaum bei der Tora-Auslegung.

Mindestens ebenso stark wie die Pogromerfahrungen aus den 1880er Jahren schlägt sich später der Holocaust, die Shoah, in der jüdischen und später israelischen Kunst nieder. Jesus und sein Kreuz stehen nun in Auschwitz.

6. Reuven Rubin:«Selbstbildnis mit Blume»

Kreuz und menschliches Leid dominieren die jüdische Beschäftigung mit Jesus in der Kunst. Nur selten, erklärt Kurator Mendelsohn, sind Anklänge an die Auferstehung Jesu. Sie sei ein christlicher Glaubensinhalt und den jüdischen Künstlerinnen Künstlern ähnlich fremd wie die Idee von etwas Göttlichem in Jesus.