Zur Person

Die promovierte Geowissenschaftlerin Mechtild Rössler arbeitet seit 1991 bei der UNESCO. Davor arbeitete sie für das Forschungszentrum Cité des Sciences et de l'Industrie in Paris und war Gastdozentin am Institut für Geografie an der Universität Berkeley in Kalifornien. Seit 2015 ist Rössler Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums.