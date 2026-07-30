Kritik im Netz Was soll bitteschön ein «Carbonara-Körper» sein?

Darum geht’s: Im «Zeit Magazin» ist ein Artikel unter dem Titel «Nennen wir ihn den Carbonara-Körper» erschienen. Autorin Rabea Weihser beschreibt darin Frauen zwischen 25 und 35, die sie vermehrt in Fitnessstudios beobachtet: Kraft trainierend, sichtbar stark, nicht auf Schlankheit ausgerichtet. Diese Frauen ignorierten den männlichen Blick und Erwartungen und trainierten nur für sich selbst, so Weihser. Weil es ihnen guttut. «Stärke, Speck und gute Laune» sei die Devise – und das sei «zutiefst feministisch».

Legende: Im Artikel wird der Frauenkörper einmal mehr genau inspiziert. Kritikerinnen fragen nun, warum Frauen nicht einfach irgendeinen Körper haben – und mit diesem einfach nur Sport treiben können? Imago/Zoonar

Warum braucht es die neue Wortschöpfung? Der Artikel ist ein Gegenentwurf zu anderen aktuellen Trends, wie dem Comeback der «Size Zero» in den sozialen Medien, das den extremen Schlankheitswahn der 2000er-Jahre neu belebt, oder dem «Ozempic Chic» – benannt nach dem Diabetes-Medikament, das heute verbreitet zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird.

Weihser argumentiert, dass Krafttraining bei Frauen seit Jahren boome und sich damit ein neues weibliches Selbstverständnis im Fitnessstudio abzeichne: Frauen, die sich in männlich dominierten Bereichen behaupten, nicht für Applaus trainieren, deren Körper bewusst nicht dem Schlankheitsideal entsprechen. Ein Phänomen, das laut Weihser existiert – aber bis anhin noch keinen Namen hatte.

Warum wird der Begriff nun scharf kritisiert? «Du findest es ein Kompliment, mit einem fettigen Nudelgericht verglichen zu werden?», lautet die Gegenfrage einer Reddit-Userin. «Wer kennt sie nicht? Die Carbonaras mit Apfelpo und Pfirsichhaut», kritisiert eine weitere das neue Label: «Ich möchte Carbonara essen, aber keine sein. Oder gar mit einem anderen Lebensmittel verglichen werden.» Allein das Wort «Speck» enthalte schon eine Wertung – und Bewertungen des weiblichen Körpers gäbe es bereits genug, so der Konsens: «Frauen sollten einfach Sport machen können, ohne dass ständig ihre Figur bewertet wird.»

Kritisiert werden auch die Körperbeschreibungen im «Zeit Magazin»-Text: die detaillierte Schilderung von «melonengrossen, wackelnden Pobacken» und nicht definierten Oberarmen. Zudem werte der Artikel einige «dünne» Frauen ab, um die «Carbonara-Frauen» aufzuwerten. Letztere würden sich nämlich nicht in enge Elastics pressen, «um Männer anzuregen», so Weihser.

Können sich denn Personen mit dem Begriff identifizieren? Für einige ist der Abgesang auf den Schlankheitswahn eine echte Erleichterung und ein Weg der Identifikation. «Inhaltlich finde ich mich selbst voll wieder», meint eine Reddit-Userin, «als leicht moppelige, aber muskulöse und hart kraft-trainierende Fitnessstudio-Besucherin». Den Begriff an sich findet sie jedoch «saudumm» – eine Haltung, die viele teilen, die dem Text eigentlich zustimmen.

Was bleibt ausser dem «Geschmäckle»? In den Foren wird der Artikel gleich mehrfach als «Sommerloch-Ragebait» abgetan. Die Debatte, die er ausgelöst hat, trifft aber klar einen Nerv. Der «Carbonara-Körper» reiht sich in eine lange Liste von Zuschreibungen, Bewertungen oder vermeintlichen Körper-«Trends» ein. Was früher der «Heroin Chic» war, ist heute der «Ozempic Look» oder vielleicht die ihr entgegengesetzte Pastavariante, sofern es sie denn gibt.

«Dieses ständige Labeln und Kategorisieren von Frauenkörpern ist nicht mehr auszuhalten. Egal wie und von wem», resümiert eine Reddit-Userin. Und es lenkt die Aufmerksamkeit einmal mehr aufs Äussere. Auch gut gemeinte Kategorien sind Kategorien. Und auch Carbonara ist eine Schublade, und nicht mehr nur ein Nudelgericht.