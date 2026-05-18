Finanznot: «Das Zelt» pausiert – 73 Kunstschaffende ohne Gage

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Pianistin Manon Mullener erhält den Swiss Jazz Award 2026

Roswitha-Haftmann-Preis 2026 geht an Wolfgang Tillmans

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Die «Königin der Cumbia» ist 85-jährig verstummt

Werke von Pollock und Brâncuși für Rekordsummen verkauft

«Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere