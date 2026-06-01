- Die österreichische Fotografin Elfie Semotan ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Sie arbeitete für internationale Magazine wie Vogue und The New Yorker.
- Mitten im Trubel von Manhattan ist am Donnerstag plötzlich Popstar Madonna auf eine Bühne getreten. Neben Klassikern gab es bei dem Gratiskonzert auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.
- Der Hollywood-Schauspieler James Handy hatte in den Filmen «Top Gun: Maverick» und «Jumanji» kleinere Rollen. Nun starb er infolge einer Stichattacke.
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Themen in diesem Liveticker
- Fotografin Elfie Semotan gestorben
- Auftakt des Pride Month: Manhattan wird zu einem «Nachtclub»
- US-Schauspieler wurde in seinem Vorgarten aufgefunden
- Aarau wird 2030 Kulturhauptstadt der Schweiz
- Schiffswracks wie aus «Fluch der Karibik» entdeckt – in echt
- «Unberührte Zeitkapsel»: Wrack aus dem 18. Jahrhundert entdeckt
- «Toy Story 5» mit neuem Taylor-Swift-Song
- Milo Rau: Thiel-Einladung «demokratiepolitisch relevant»
- Millionenschwere Banane ist in Frankreich verschwunden
- «Star Wars»-Filmeditorin Marcia Lucas ist gestorben