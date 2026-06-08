- Der Deutsche Sachbuchpreis geht dieses Jahr an Konstantin Richter. Ausgezeichnet wurde sein Werk über die deutsche Wirtschaft, das sich gegen sieben weitere Titel durchsetzte.
- Zehn Konzerte gab der britische Star Harry Styles in Amsterdam. Nun sagte er Tschüss und Danke in einer Stadtzeitung. Das führte zu einem ungewöhnlichen Run auf das Blatt.
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Themen in diesem Liveticker
- «Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG»
- Handgeschriebene Anzeige löst Ansturm auf Amsterdamer Zeitung aus