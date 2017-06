Jetzt wird jemand jubeln: Wir haben ein Top-Bike verlost – unter allen, die uns von ihrer Liebe zum Velo erzählten.

Wir riefen Menschen, und sie kamen mit ihren Velos: am Samstag nach Winterthur, wo wir uns vor der genialen Erfindung namens Fahrrad verneigten, das genau heute seinen 200. Geburtstag feiert.

Die Liebesbriefe in der Veloglocke

Es kam die Dame angerollt, deren Velo mit dem Leopardenmuster so aussah, als hätte sie es am Filmfestival Locarno mitgehen lassen. Da war der junge Mann, der die Farbe seiner Socken auf den Rahmen seines Retro-Renners abgestimmt hat.

Wir werden auch die Frau nie vergessen, die sich lieber nicht fotografieren lassen wollte. Dabei ist es eine Weile her, seit ihr Ex-Schatz im streng katholischen Appenzell seine Liebesbriefe in ihrer Veloglocke versteckte. Sie durften auf gar keinen Fall in die Hände ihrer Eltern geraten.

Scherzen und Schmerzen

Diese und andere Velo-Lovestorys, die wir uns am «Hörpunkt» in Winterthur erzählen liessen – und seit zwei Wochen bei Facebook lesen: Sie beginnen gern mit leuchtenden Augen und enden mit schmerzenden Hintern.

Oder sie erzählen von Freiheit und Ferien. Von Touren, die oft lang, aber selten krumm sind. Sie künden von Fernweh und Verzicht, glücklicherweise freiwilligem. Wer braucht denn heute noch ein Auto? Und wer, so hörten wir mehr als einmal, wer braucht schon ein neues Velo, wenn er mit dem alten glücklich ist?

And the winner is ...

Womit wir beim Gewinner wären, der nicht nur unter den Velofans ausgelost wurde, die uns am Samstag in Winterthur am «Hörpunkt» besuchten.

Wir haben ihre Namen mit denen der Teilnehmenden per Facebook in einen Velohelm gegeben und unsere Moderatorin Caroline Lüchinger im Studiogarten in eine Glücksfee verzaubert.

Unser himmelblaues Ibex im Preis von 3800 Franken geht an, bitte Tusch, Mira Laura Fuhrer. Ganz herzliche Gratulation, wir wünschen frohe Fahrt!