Christine Braun arbeitet als Aufräumcoach in Basel («einfach machen», Link öffnet in einem neuen Fenster) und ist Mitglied des Berufsverbands «Swiss APO», Link öffnet in einem neuen Fenster.

SRF: Merken Sie einen Marie-Kondo-Effekt?

Ich merke, dass ich mehr und anders auf das Thema angesprochen werde. In der Schweiz ist der Schambereich grösser als in Amerika. Vielen ist «ihr Puff dihei» peinlich. Aufräumhilfe in Anspruch zu nehmen ist eher ein Tabu.

Marie Kondo lässt es normaler wirken. Man ist nicht gleich ein Messie. Zugleich ist Aufräumen zu einer Art Bewusstseinserweiterung geworden, etwas, das wir für unser Wohlbefinden tun.

Weshalb tut Entrümpeln so gut?

Unsere Grosseltern hatten viel weniger Dinge. Wir wissen heute noch gar nicht, wie wir mit dem Überfluss umgehen und mit den Anreizen, die übers Internet verstärkt werden. Darum geht’s beim Aufräumen: Was brauche ich? Was ist mir etwas wert? Man ist rasch beim Wesentlichen: der Frage nach den eigenen Werten.

Wenn’s ans Ausmisten geht, beginnen viele zuerst am Kleiderschrank. Wieso?

Weil uns Kleider sehr nahe sind, weil wir sie jeden Tag tragen. Wir haben wahrscheinlich gleich viel Papier, Ordner oder Bücher. Aber auch Marie Kondo fängt mit den Kleidern an, weil man da leicht Fortschritte erzielt. Denn von den Kleidern in unserem Schrank tragen wir ja vielleicht einen Drittel – der Rest hängt einfach drin.