1975 verhandelt der türkische Premier Demirel mit dem griechischen Premier Caramanlis. 1975 bei Verhandlungen.Der damalige Konflikt der Länder zeigte sich auch am ESC..

Immer wieder wurde am ESC auch offen die Feindschaft zwischen zwei Ländern ausgetragen.

Zum Beispiel: Griechenland und die Türkei 1975. Griechenland protestierte gegen den Einmarsch der Türkei in Zypern, indem es die Teilnahme am ESC in Stockholm verweigerte.

Ein Jahr später ist Griechenland wieder mit von der Partie – mit dem Lied «Panayia Mou, Panayia Mou». Darin singt Mariza Koch davon, wie die Türkei mit der Brandwaffe Napalm Zypern zerstört.

Die Türkei gab die Retourkutsche: Sie blieb nun dem ESC fern. Und bei der Übertragung des Wettbewerbs griff sie zur Zensur - anstelle des griechischen Beitrags strahlte das türkische Fernsehen ein nationalistisches türkisches Lied aus.

Georgiens Protest gegen Russland am ESC 2009 in Moskau hingegen wurde nicht gehört. Ein Jahr nach dem Kaukasuskrieg wollte Georgien mit dem Lied «We Don't Wanna Put In» antreten. Doch das tönte dann doch zu offensichtlich nach «We don't want a Putin». Die EBU schloss Georgien von der Teilnahme aus.