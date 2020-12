Eva Kreissl (*1958 im Rheinland) studierte Volkskunde/Europäische Ethnologie und Kunstgeschichte in Freiburg im Breisgau und in Wien. Bis 2018 war sie Kuratorin am Universalmuseum Joanneum in Graz mit den Schwerpunkten Alltagsgeschichte, frühindustrielle Arbeitsformen, populäre Medizin, Brauch und Aberglaube.